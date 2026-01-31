Львів'янку судили за передачу хабаря для посадовців МСЕК

Сихівський районний суд Львова виніс вирок львів’янці Анжелі Леськів, яка за 3 тис. доларів намагалася вирішити питання оформлення групи інвалідності для свого чоловіка. Жінку визнали винною у передачі хабаря та покарали штрафом у 42,5 тис. грн.

За матеріалами справи, корупційну схему організували наразі невстановлені посадовці Шевченківської міжрайонної МСЕК, залучивши двох посередників, які мали підшуковувати охочих оформити інвалідність та передавати гроші.

До одного із посередників у серпні 2024 року звернулася Анжела Леськів про необхідність оформлення II групи інвалідності безтерміново її чоловікові. Посередник назвав суму у 3 тис. доларів. У подальшому передача грошей відбулася в автомобілі Кіа Optima, що належить посереднику, на вул. Трильовського у Львові.

Однак за кілька днів при зустрічі на АЗК у селі Пасіки-Зубрицькі посередник повернув згадані 3 тис. доларів клієнтці, пояснивши, що службовці Шевченківської міжрайонної МСЕК перебувають у відпустках. Вже через місяць Анжела Леськів повторно передала гроші згаданим посередникам за вирішення питання оформлення групи інвалідності її чоловікові.

У суді обвинувачена свою вину визнала та розкаялася. Вона пояснила, що її чоловік має проблеми зі здоров’ям, зокрема, захворювання серця, у зв’язку з чим мав право на групу інвалідності. Однак під час звернення до лікарів їй сказали, що в оформленні інвалідності можуть відмовити через воєнний стан, тому порадили звернутися для вирішення питання до попередника на ім’я Тарас. У вироку зазначається, що один із посередників, з яким спілкувалася Анжела Леськів, виявився податківцем.

Суддя Людмила Сабара визнала Анжелу Леськів винною у наданні службовій особі неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ), та призначити їй покарання – штраф у розмірі 42,5 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.