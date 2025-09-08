Глядачів запрошують відчути атмосферу «Мавки»

Від 27 вересня до 26 жовтня 2025 року у Львівському державному цирку відбудуться прем’єрні покази ексклюзивного циркового шоу «Мавка», створеного на основі найуспішнішого українського анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

Глядачі зустрінуться з улюбленими героями

Глядачів чекає справжня феєрія. У шоу поєднають елементи циркового мистецтва та театралізованої постановки. Можна буде не лише насолодитися чарівною атмосферою казки, але й зустрітися з улюбленими героями: Мавкою, Лукашем, Жабокицем Квусем. Вони буквально телепортуються зі світу мультфільму, щоб запросити шанувальників у магічну подорож світом українського лісу.

У межах шоу глядачі зможуть насолодитися:

захопливими номерами на повітряних полотнах і трапеціях;

яскравими костюми та декораціями, що занурюють у казкову атмосферу;

сучасними спецефектами та музичним оформленням, яке створює відчуття справжньої магії;

майстерністю найкращих гімнастів, акробатів, жонглерів, еквілібристів.

У центрі – все та ж історія Мавки та Лукаша

Центральною лінією стане історія кохання Мавки та Лукаша. Вона розвиватиметься на тлі вічної боротьби між добром та злом. Кожному з героїв доведеться обрати свою сторону. Організатори наголошують, що постановка зачарує дітей та водночас стане близькою й дорослим, адже у шоу оживають глибокі сенси української культури.

«Мавку» створила компанія Stage Show. Раніше вона реалізувала успішні шоу «Вартові мрій» та «Резиденція Санти». Організатори наголошують, що для Львова підготували спеціальну програму (її не побачать в інших містах).

Шоу відбуватиметься від 27 вересня до 26 жовтня 2025 року у Львівському державному цирку. Тривалість події – 1 година 40 хвилин (з антрактом). Придбати квитки можна за посиланням.