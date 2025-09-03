Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі 3 вересня

Країни Європейського Союзу готові надати гарантій безпеки для України у день підписання мирної угоди. Про це повідомив у середу, 3 вересня, президент Франції Емманюель Макрон, передає Sky News.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі Макрон повідомив, що підготовчі роботи щодо безпекових гарантій для України вже завершені. За його словами, країни «коаліції охочих» у четвер, 4 вересня, проведуть засідання, присвячене роботі усіх військових керівників Європи після саміту у Вашингтоні.

«Ця робота дозволяє мені сьогодні сказати вам, що ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання мирної угоди», – сказав Емманюель Макрон.

Він наголосив, що зобов’язання затвердили та задокументували 3 вересня у другій половині дня, що фактично завершило підготовчу роботу щодо мирного процесу. За словами французького президента, тепер питання щодо укладення мирної угоди полягає тільки в тому, наскільки Росія є щирою у своїх заявах щодо готовності припинити війну.

«Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки. Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо», – написав Зеленський за результатами зустрічі 3 вересня.

Зазначимо, «коаліція охочих» пропонує відправити до України миротворчий контингент після завершення війни. За результатами зустрічі коаліції 10 квітня шість країн висловили готовність розгорнути свої війська в Україні.

Нагадаємо, наприкінці серпня Володимир Зеленський окреслив ключові блоки майбутніх гарантій безпеки для України. Першим блоком президент назвав Сили оборони та їхнє забезпечення, другим – НАТО чи механізм допомоги Україні по типу 5-ї статті Альянсу, а третім – санкції для Росії у відповідь на можливу майбутню агресію проти України.