Максим Олійник родом з міста Василівка Запорізької області

Новим головою Тисменицького районного суду обрано Максима Олійника, відрядженого на Прикарпаття із Запорізької області. На новій посаді Максим Олійник замінив Марію Хоминець, яка вийшла у відставку на початку травня.

«Зборами суддів Тисменицького районного суду Івано-Франківської області шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Олійника Максима Юрійовича», – повідомили в суді 20 травня.

Максим Олійник родом з міста Василівка Запорізької області. У червні 2013 року призначений суддею Михайлівського районного суду, а у 2022 році відряджений до Тисмениці.

За інформацією НАЗК, у 2024 році на посаді судді Тисменицького районного суду він заробив понад 1,1 млн грн. У його власності квартира з гаражем і земельна ділянка у Василівці та Citroen C4 2012 року випуску.

Готівкою суддя задекларував 1 млн грн, ще близько 65 тис. грн – на рахунках у його дружини, яка працює в Івано-Франківському окружному адмінсуді. Окрім 91 тис. грн зарплати, Євгенія Олійник задекларувала 40 тис. грн благодійної допомоги від «Спілки робочих самаритян Німеччини» та благодійного фонду «Майя».