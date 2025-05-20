На Прикарпатті обрали нового голову Тисменицького районного суду
На новій посаді Максим Олійник замінив Марію Хоминець
Новим головою Тисменицького районного суду обрано Максима Олійника, відрядженого на Прикарпаття із Запорізької області. На новій посаді Максим Олійник замінив Марію Хоминець, яка вийшла у відставку на початку травня.
«Зборами суддів Тисменицького районного суду Івано-Франківської області шляхом таємного голосування головою суду обрано суддю Олійника Максима Юрійовича», – повідомили в суді 20 травня.
Максим Олійник родом з міста Василівка Запорізької області. У червні 2013 року призначений суддею Михайлівського районного суду, а у 2022 році відряджений до Тисмениці.
За інформацією НАЗК, у 2024 році на посаді судді Тисменицького районного суду він заробив понад 1,1 млн грн. У його власності квартира з гаражем і земельна ділянка у Василівці та Citroen C4 2012 року випуску.
Готівкою суддя задекларував 1 млн грн, ще близько 65 тис. грн – на рахунках у його дружини, яка працює в Івано-Франківському окружному адмінсуді. Окрім 91 тис. грн зарплати, Євгенія Олійник задекларувала 40 тис. грн благодійної допомоги від «Спілки робочих самаритян Німеччини» та благодійного фонду «Майя».