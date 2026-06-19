Цей маршрут обслуговує комунальне АТП-1

У п’ятницю, 19 червня, під час засідання виконкому Львівської ради прийняли рішення змінити маршрут автобусів №9 – його продовжили до села Сороки-Львівські.

Після внесення змін у додаток до рішення «Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування у межах Львівської міської територіальної громади» автобусний маршрут №9 виглядатиме так:

С. Сороки-Львівські – с. Муроване – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. І. Горбачевського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Стрийська – вул. В. Вернадського (автовокзал) – вул. В. Вернадського (навпроти будинку №115 на вул. Стрийській) – вул. В. Вернадського (автовокзал) – вул. Стрийська – вул. І. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Муроване – с. Сороки-Львівські.

Цей маршрут обслуговує комунальне АТП-1.

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Нагадаємо, що нещодавно жителям Мурованської громади відновили пільговий проїзд у громадському транспорті Львова. ОТГ уклала угоду, якою компенсовуватиме місту проїзд пільговиків.