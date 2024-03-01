Події 1 березня стали кульмінацією кількатижневих страйків працівників громадського транспорту

У п’ятницю, 1 березня, у 14 з 16 федеральних земель Німеччини, включно з Берліном, зупинили свій рух автобуси, трамваї та метро, спричинивши транспортний колапс. Це стало наслідком страйку працівників сфери громадського транспорту, зорганізованого профспілкою Ver.di, інформує Deutsche Welle.

Як повідомляється, сьогоднішні події стали кульмінацією кількатижневих страйків працівників громадського транспорту, спровокованих суперечками щодо тривалості робочого дня.

Профспілка Ver.di виступає за поліпшення умов праці для приблизно 90 тис. співробітників транспортних підприємств з понад 130 муніципальних компаній. Серед вимог – скорочення робочого часу при збереженні заробітної плати, збільшення часу відпочинку між змінами, більша кількість відпускних днів або підвищення суми відпускних.

Як зазначає Reuters, страйки збіглися з кліматичними протестами, учасники яких закликали до екологічнішого транспорту у понад сотні німецьких міст.

Поточні переговори щодо контрактів працівників зайшли в глухий кут. Оператор громадського транспорту Берліна BVG назвав страйк «непотрібним і абсолютно перебільшеним».

Investment Week пише, що 14 федеральних земель наразі ведуть паралельні переговори з різними напрямками – від скорочення робочого часу в Гамбурзі до збільшення кількості днів відпустки та подовження часу виконання робіт у Берліні. У Баварії та Саарланді страйків немає, тому що існуюча колективна угода в Баварії продовжує діяти, а в Саарі вже між владою і страйкарями було досягнуто компромісу.