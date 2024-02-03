Мітингувальники у Німеччині

У суботу, 3 лютого, у Дрездені, Ганновері, Берліні та інших містах Німеччини знову відбулись масові мітинги проти правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Про це повідомляє Bild.

За словами речниці німецької поліції Ані Діршке, участь у мітингах взяло близько 150 тис. людей. Хоча організатори планували зібрати 100 тис. мітингувальників. Люди вийшли на протести із плакатами з гаслами «Ніколи знову 1933», «Скажи ні АдН» і «Демократія чудова».

Протести проти правоекстремізму у Німеччині тривають вже кілька тижнів. Представники партії «Альтернатива для Німеччини» просувають ідею рееміграції, що по суті – примус мільйонів іноземців та громадян ФРН із міграційним корінням залишити країну.

«Ми хочемо показати приклад солідарності та того, що ми проти дискримінації. І ми вважаємо, що добре, якщо в Німеччині продовжує існувати різноманітне суспільство», – сказав 36-річний учасник мітингу Серкан Бінгьоль.

Мітингувальників також підтримав канцлер Олаф Шольц.

«У малих і великих містах по всій країні багато громадян збираються разом, щоб протестувати проти забуття, проти ненависті та підбурювання. Сильний знак демократії та наш основний закон», – написав Олаф Шольц.

Як інформував ZAXID.NET раніше, деякі німецькі політики порушують питання заборони партії «Альтернатива для Німеччини». За словами співголови панівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскії Ескен (Saskia Esken), «демократія сама собі риє могилу».

Заскія Ескен закликала порушити справу про заборону партії. Її підтримав колега – колишній голова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе (Wolfgang Thierse). Він також зауважив, що у деяких землях «Альтернатива для Німеччини» вже визнана правоекстремістською.

Втім, низка німецьких політиків виступають проти заборони АдН. Лідер консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає, що процес заборони АдН може тривати не один рік і «тільки зміцнить її у ролі мучениці».