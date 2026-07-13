Обвинувачена майже не цікавилася сином після його вилучення із сімʼї

Деражнянський районний суд Хмельницької області визнав місцеву жительку Вікторію Качанову винною у злісному невиконанні батьківських обов’язків. Через неналежний догляд її шестимісячний син потрапив до лікарні у критичному стані – із тяжким виснаженням та вагою, що більш ніж удвічі не відповідала нормі. Жінці призначили 2,5 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 8 липня, після народження сина наприкінці серпня 2024 року жінка не забезпечила дитині належних умов проживання, повноцінного харчування та догляду. Попри численні рекомендації лікарів, вона не зверталася по необхідну медичну допомогу.

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За даними слідства, обвинувачена перебувала на обліку в органах соцзахисту та отримувала державну допомогу у звʼязку з вагітністю, пологами й народженням дитини.

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17 січня 2025 року до будинку жінки в селі Божиківці приїхали представники служби у справах дітей, сімейний лікар та інспектор ювенальної превенції. Після огляду шестимісячного хлопчика його терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у дитини білково-енергетичну недостатність важкого ступеня, дефіцит маси тіла 53% та кахексію (крайній ступінь виснаження організму, що характеризується стрімкою втратою ваги, атрофією мʼязів і зникненням підшкірного жиру, – ред.). Хлопчик важив 2,8 кг замість необхідних 6,7 кг.

У суді Вікторія Качанова пояснила, що після народження сина, в якого виявили вроджену ваду серця, його перевели до Хмельницької дитячої лікарні. Однак вона наполягла на виписці, попри рекомендації медиків. Згодом жінка ще раз самовільно забрала дитину з лікарні.

Також вона підтвердила, що знала про необхідність годувати сина спеціальними молочними сумішами, однак через нестачу грошей цього не робила. За її словами, видану лікарями суміш зʼїв один із молодших братів, а дитину вона тривалий час годувала розведеним коровʼячим молоком.

Обвинувачена також визнала, що лікарі і працівники служби у справах дітей неодноразово її попереджали про необхідність лікування немовляти, однак вона не виконувала рекомендацій.

У суді представниця служби у справах дітей розповіла, що ще у вересні 2024 року фахівці виїжджали до місця проживання матері після повідомлення медиків про неналежний догляд за новонародженим. Вони виявили, що в будинку не було електропостачання, належних санітарних умов, дитячого ліжечка та інших необхідних речей. За словами посадовиці, обвинувачена перебувала напідпитку.

Після госпіталізації хлопчика у січні 2025 року виконком Деражнянської міської ради ухвалив рішення про його негайне вилучення із сімʼї. За словами свідків, після цього жінка майже не цікавилася сином, а під час окремих візитів до лікарні приходила у нетверезому стані.

Суддя Лариса Грицишина визнала Вікторію Качанову винною за ст. 166 КК України (злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною) та призначила їй 2,5 роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.