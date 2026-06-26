Володимирський міський суд визнав винними Павла та Ірину Каліновських у злісному невиконанні батьківських обовʼязків. Їхні діти роками жили в антисанітарних умовах, зазнавали фізичного насильства, а двом молодшим діагностували затримку психічного розвитку. Попри це замість реального покарання батькам призначили по два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 23 червня, подружжя перебуває у шлюбі з 2004 року та виховує чотирьох дітей, двоє з яких – неповнолітні. За даними слідства, обвинувачені тривалий час не забезпечували дітям належних умов проживання, повноцінного харчування, медичного догляду та виховання. Крім того, вони застосовували до молодших синів фізичне насильство, принижували їх і часто перебували напідпитку.

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Через загрозу життю та здоровʼю дітей орган опіки тричі вилучав їх із сімʼї. Востаннє це сталося в листопаді 2025 року після того, як працівники ліцею помітили у школярів гематоми. Після цього їх влаштували до сімʼї патронатного вихователя.

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Згідно з висновками психологічних експертиз, обидва хлопці мають затримку психічного розвитку, емоційні порушення, підвищену тривожність і труднощі із соціальною адаптацією. Ці наслідки безпосередньо повʼязані з домашнім насильством і тривалим неналежним доглядом.

Працівники ліцею, соціальних служб і повнолітня донька подружжя підтвердили в суді, що діти регулярно приходили на навчання у брудному одязі, відставали у розвитку та розповідали про побої вдома. За словами свідків, сімʼя перебувала під наглядом соцслужб із 2021 року, однак численні попередження не вплинули на поведінку батьків.

У суді Павло Каліновський вини не визнав. Він стверджував, що дітей вилучали насамперед через незадовільні побутові умови, а не через насильство. Ірина Каліновська частково визнала неналежний догляд за дітьми, однак заявила, що не усвідомлювала наслідків своїх дій.

Суддя Ігор Вітер визнав подружжя винним за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) та призначив кожному по три роки позбавлення волі. Водночас звільнив від відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий строк. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.