Дитина випала з вікна, яке було відчинене на провітрювання

Костопільський районний суд Рівненської області виніс вирок матері трирічної дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхівки й тяжко травмувалася. Жінку визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 9 квітня, інцидент стався 2 вересня 2025 року близько 13:25 у місті Костопіль Рівненського району. За даними слідства, 27-річна місцева мешканка повела семирічного сина до школи, а молодшу доньку залишила вдома під наглядом співмешканця.

Коли 19-річний чоловік відійшов до іншої кімнати, трирічна дівчинка піднялася на дерев’яний стілець, вилізла на підвіконня та випала з шостого поверху на дах перукарні. Відомо, що вікно було відчинене на провітрювання, однак мало несправний механізм.

Після падіння дитина вижила. Її з тяжкими травмами, зокрема з переломом черепа, госпіталізували до лікарні.

Під час розслідування з’ясувалося, що обвинувачена неодноразово обмежувала доньку в харчуванні та не займалася її вихованням. Жінку також позбавили батьківських прав щодо чотирьох дітей.

Суддя Олександр Цвіркун визнав костопільчанку винною за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та призначив їй два роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

Додамо, що нещодавно Рівненський районний суд також виніс вирок матері дворічного хлопчика, який потрапив до лікарні з побоями та виколотим оком. Жінку визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, однак замість реального покарання їй призначили іспитовий термін.