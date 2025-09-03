Нещасний випадок стався 2 вересня у місті Костопіль Рівненського району

У Костополі з вікна шостого поверху випала трирічна дівчинка. Нещасний випадок стався, коли дитина перебувала під наглядом знайомого. Нині вона перебуває в лікарні в тяжкому стані. Про це повідомила 3 вересня пресслужба поліції області.

Інцидент стався 2 вересня близько 13:25 у місті Костопіль Рівненського району. Правоохоронці встановили, що 27-річна матір повела семирічного сина до школи, а молодшу доньку лишила вдома під наглядом знайомого.

Коли 19-річний чоловік відійшов до іншої кімнати, дитина випала з шостого поверху на дах перукарні. Відомо, що вікно було відчинене на провітрювання, проте мало зламаний механізм.

«Дитина наразі перебуває у лікарні. Її стан тяжкий, проте стабільний. Відомо, що дівчинка виховується у сім’ї, яка потрапила у складні життєві обставини та перебуває на обліку», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає від двох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.