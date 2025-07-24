Нещасний випадок стався 23 липня на вулиці Михайла Старицького у Рівному

У Рівному під час ремонту вантажівки загинув 52-річний чоловік. Конструкція, на якій стояв автомобіль, не витримала і впала. Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Про це повідомила 24 липня пресслужба поліції області.

Нещасний випадок стався 23 липня близько 14:30 на території приватного підприємства по вулиці Михайла Старицького у Рівному. За даними слідства, 52-річний житель Рівненського району ремонтував вантажівку ЗІЛ – чоловік підняв транспорт за допомогою домкрату та дерев’яних брусів, проте конструкція не витримала і завалилася.

«Частина вантажівки впала на чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події. Відомо, що загиблий не був ніде офіційно працевлаштований», – зазначають правоохоронці.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, трагедія сталася на території підприємства «Чудо-Нива», що зареєстроване на вулиці Михайла Старицького, 40А, та спеціалізується на гуртовій торгівлі продуктами.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.272 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.