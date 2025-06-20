Нещасний випадок стався 20 червня у селі Брищі Дубенського району

У Дубенському районі внаслідок обвалу будинку один чоловік загинув, інший – травмувався. Потерпілі допомагали односельчанину демонтувати стіну, коли та на них впала. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом нещасного випадку.

Як повідомила пресслужба поліції Рівненської області, виклик про подію надійшов на спецлінію правоохоронців 20 червня близько 11:40. Мешканець села Брищі Млинівської громади повідомив, що здійснював демонтаж свого будинку та звернувся за допомогою до 60-ти та 35-річного місцевих жителів. Під час розбору конструкцій всередині будівлі, на останніх обвалилася стіна.

«Молодший від отриманих травм загинув на місці, рятувальники деблокували його тіло. 60-річного жителя села Брищі з переломами обох ніг медики госпіталізували до лікарні», – повідомляють у поліції.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою «нещасний випадок») й наразі встановлюють усі обставини події.