Смертельна аварія сталася 17 червня у Сарненському районі

У селі Зелень Сарненського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок перекидання трактора у меліоративну канаву загинув 45-річний місцевий житель. Про це повідомила у середу, 18 червня, пресслужба поліції області.

Аварія сталася 17 червня близько 13:00 у селі Зелень Дубровицької громади. Слідчий попередньо встановив, що 45-річний водій трактора DongFeng під час польових робіт не впорався із керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України.