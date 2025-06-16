Смертельна аварія сталася вранці 15 червня у Рівненському районі

Вранці у неділю, 15 червня, у селі Малий Мидськ Рівненського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок перекидання легковика загинув 21-річний пасажир. Пʼяний водій та ще двоє пасажирів не постраждали. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 15 червня близько 06:50 на вулиці Кулініча у селі Малий Мидськ Костопільської громади. За даними слідства, 19-річний водій автомобіля «ИЖ-412» не впорався з керуванням, після чого авто перекинулось.

«У результаті ДТП пасажир, 21-річний житель села Великий Мидськ, від отриманих травм загинув на місці події. Водій легковика та двоє пасажирів віком 14 та 13 років – не постраждали», – зазначають правоохоронці.

Прилад «Драгер» показав 0,95 проміле алкоголю в крові водія. У нього також відібрали зразки крові.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.