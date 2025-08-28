Нещасний випадок стався 27 серпня у селі Нетреба Сарненського району.

У селі Нетреба Рокитнівської громади втопився 3-річний хлопчик. Тіло дитини зі ставка дістав місцевий житель – медики лише констатували смерть. Про це повідомила ввечері 27 серпня пресслужба поліції Рівненщини.

Трагедія сталася у середу, 27 серпня, близько 15:00 у селі Нетреба Сарненського району. Поліцейські встановили, що хлопчик разом із бабусею вийшов із подвірʼя, щоб вивести корову. Проте пізніше внук вирішив повернутися до господарства, тож жінка сказала, щоб він ішов до дідуся.

«Коли жінка повернулась, онука вдома не було. Разом кинулись до ставка, що розташований за орієнтовно 50 метрів. Там виявили взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малолітнього», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітнього із відміткою «нещасний випадок»).