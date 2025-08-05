У селі Немир Луцького району 11-річний хлопчик самостійно сів за кермо автомобіля Audi, виїхав з гаража та збив дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події. Про це повідомила 5 серпня пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району. За даними слідства, 11-річний хлопчик скористався відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він збив на смерть дворічну сестру.



«Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього – 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували. На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські», – зазначають правоохоронці.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України й наразі з’ясовують усі обставини трагедії.