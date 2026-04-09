Мая Санду підписала укази, що денонсують угоди з СНД

Президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основних угод Співдружності незалежних держав (СНД), що є фінальним етапом виходу країни з організації. Про це у середу, 8 квітня, повідомив молдавський новинний сайт Newsmaker.

Укази, що підписала президентка Молдови, передбачають денонсацію Угоди про створення СНД, протоколу до неї та Статуту Співдружності. Перед цим їх схвалив парламент Молдови, закріпивши вихід країни з організації. Ініціатором денонсування угод СНД було міністерство закордонних справ Молдови. Там пояснили, що основні принципи та цінності СНД більше не дотримуються. Автори ініціативи підрахували, що завдяки виходу з СНД Молдова щорічно економитиме близько 3,1 млн леїв (приблизно 7,8 млн грн).

«Денонсація угоди є природним і неминучим кроком на шляху європейської інтеграції», – зазначили у парламенті Молдови.

Як зауважують журналісти Newsmaker, керівництво країни відкрито заявляло про намір вийти із СНД. З 2022 року Молдова не бере участі у діяльності організації. У 2023 році Мая Санду заявляла, що влада перегляне угоди з СНД і частину з них денонсує.

СНД – організація, утворена у грудні 1991 року після розпаду СРСР. Вона об'єднує частину пострадянських країн, що співпрацюють в економічних, політичних та військових сферах. Серед членів організації: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

Україна не підписувала Статут СНД, тому офіційно не була членом Співдружності. Після початку російської агресії у 2014 році співробітництво України в межах СНД звели до мінімуму. У травні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.

До слова, 23 березня Мая Санду повідомила про бажання Молдови долучитися до «коаліція охочих» (Coalition of the Willing – COW) – об'єднанні країн, що допомагають Україні.