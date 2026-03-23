Молдова хоче долучитися до «коаліція охочих»

Президентка Молдови Мая Санду повідомила про бажання країни долучитися до «коаліція охочих» (Coalition of the Willing – COW) – об'єднанні країн, що допомагають Україні. Про це політикиня заявила у понеділок, 23 березня, під час пресконференції, повідомив молдавський новинний сайт Newsmaker.

За словами Маї Санду, членство Молдови у «коаліції охочих» мають розглянути інші країни-учасники. Вона також наголосила, що Молдова вже бере участь у допомозі Україні й після завершення війни може відрядити фахівців для розмінування територій.

«Молдова висловила готовність брати участь у цій “коаліції охочих”. Хочу нагадати, що ми вже підтримуємо Україну, проводимо навчання саперів. І це саме те, що ми можемо робити й що ми запропонували, якщо члени “коаліції охочих” ухвалять рішення про приєднання нашої країни. Важливо, щоб ми також були частиною цих зусиль», — повідомила Мая Санду.

Президентка Молдови підкреслила, що участь у «коаліції охочих» не суперечить Конституції країни. Вона також висловила надію, що інші країни-учасники ухвалять рішення про приєднання Молдови протягом місяця.

«Коаліція охочих» – союз понад 30 країн (зокрема, члени НАТО та ЄС), які обʼєдналися для допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про гарантії безпеки для України, а також відстоювання інтересів України у переговорах щодо завершення війни. Крім того, союз надає Україні фінансову, військову та матеріальну-технічну підтримку, включно з розвідувальною інформацією.

Першим такий союз запропонував створити президент Чехії Петр Павел 1 березня 2025 року, а вже наступного дня, 2 березня, премʼєр-міністр Великої Британії Кір оголосив про створення такого об'єднання. «РБК-Україна» зауважує, що серед країн, що беруть участь у «коаліції охочих»: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Велика Британія тощо.