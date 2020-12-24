Обираючи товари чи послуги, ми прагнемо отримати певні гарантії якості. Тому й звертаємо увагу на наявність сертифікатів, на відповідність ДСТУ, ISO чи іншим стандартам. І, зазвичай, саме міжнародна сертифікація викликає найбільшу довіру: адже свідчить про те, що продукт схвалено на найвищому рівні. Наприклад, серед таких відомих в Україні стандартів, Система управління якістю ISO 9001:2015, на відповідність вимогам якого сертифіковано чимало підприємств, компаній, медичних закладів. Такою популярністю навряд чи може похвалитися ще один міжнародний стандарт: «ISO 15189:2015 – Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності», що застосовується виключно у сфері лабораторних послуг. І не дивно, адже на відповідність вимогам цього стандарту акредитовано лише 15 українських лабораторій. Серед них в Західній Україні лише одна приватна – Клініко-діагностична лабораторія ДЦ ПП «МЕДІС».

«Щоб отримати цей атестат, а це, направду, дуже високий рівень, ми готувалися 3,5 роки, – розповідає Андрій Петрух, к.мед.н., Генеральний директор Діагностичного центру МеДіС. – За цей час було пророблено грандіозну роботу: колектив не просто писав документи, а кожного тижня проводив робочі наради з усіх аспектів. Як працює той чи інший апарат, яка методика діагностування, як відбувається забір біоматеріалу, як він транспортується тощо. Тож за ці три роки змінилася і ментальність нашого колективу. Ми по іншому почали аналізувати свою роботу. А це – живий процес з моментами, які треба постійно коригувати, розвивати. І в цьому, напевно, ще одне наше вагоме досягнення: ми не просто стандартизували процеси, а й забезпечили їх постійне вдосконалення».

Розвиток торкнувся всіх етапів лабораторної діагностики, адже атестація у такій серйозній системі є всеохоплюючою та вимагає скрупульозного ставлення до кожної ланки діагностичного процесу. Ретельна підготовка документації, що тривала понад три роки, навчання працівників, калібрування обладнання в акредитованих лабораторіях – в Діагностичному центрі МеДіС зробили все, аби привести роботу у відповідність до найсуворіших вимог.

«Перед тим, як подавати заявку, ми проходили навчання, спочатку загальне, а згодом – з внутрішньо-лабораторного контролю якості, – згадує заступник завідувача лабораторії Галина Мілованова. – Також було навчання з внутрішнього аудиту, а після цього практично кожен працівник долучився до розробки документації на своїй ділянці. Ми писали СОПи – стандартні операційні процедури, в яких описано чіткий алгоритм роботи. Тобто, вся ця паперова робота не була замовлена десь на стороні, вона робилася безпосередньо тут, в Діагностичному центрі Медіс, всі працівники були залучені до цього процесу. Звичайно, було нелегко, але це допомогло нам покращити роботу в лабораторії, організувати процеси, налагодити їх з офісом, запровадити оцінку компетентності персоналу».

«Будь-яка сертифікація чи акредитація – це, свого роду перевірка, тож кожен із нас відчував особисту відповідальність, – додає менеджер з якості Діагностичного центру Медіс, Андрій Зеліско, – Люди хвилювалися, вчилися, вкладали максимум зусиль. Готувався цілий МеДіС, кожен відповідав за свій процес, за свою ділянку роботу. І, найголовніше те, що ми працювали злагоджено, як одне ціле і досягли мети власними силами, без залучення сторонньої організації. Ми самі побудували цю систему якості, яка забезпечує найвищу якість та ефективність нашої роботи».

Дійсно, такий серйозний підхід до атестації, дозволив відточити усі процеси, які тепер працюють з точністю годинникового механізму. Інвестувавши час та власні ресурси, Діагностичний центр МеДіС зумів приємно здивувати експертів Національної асоціації з акредитації України. Представники органу, що проводили аудит в лабораторії, відзначили високий рівень підготовки команди, у якій кожен з працівників чітко розуміє свою ділянку відповідальності.

«Наявність ISO 15189:2015 є додатковим підтвердженням того, що Діагностичний центр МеДіС – це гарантована якість, – сказала керівник відділу маркетингу і реклами, к.е.н. Дмитрів Анна. – Дія атестату поширюється на найбільш затребувані групи послуг: загальні аналізи та біохімія крові. Наші пацієнти можуть навіть не сумніватися у достовірності тестів, адже ми, як і 22 роки поспіль, не допускаємо жодного компромісу щодо якості аналізів. Бо розуміємо, що від них залежить точна діагностика та ефективне лікування. А для нас Атестат про акредитації відкриває нові можливості участі в державних чи міжнародних тендерах, де є певні вимоги до виконавців. Тепер ми відповідаємо цим вимогам, отже можемо бути повноправними партнерами навіть на дуже високому рівні».

Діагностичний центр Медіс не планує зупинятися на досягнутому: з кожним роком, коли відбуватиметься наглядовий аудит, в новий стандарт включатимуть додаткові групи досліджень. Та й загалом, реагуватимуть на виклики часу, як от зараз, коли умови пандемії змусили запровадити нові лабораторні тести на Інтерлейкін – 6 (IL6). Це методика діагностики «цитокінової бурі» під час захворювання на Covid-19, що дозволяє виявити можливість розвитку критичного стану, призначити спеціальне лікування та врятувати життя людини.

Розширення методів діагностики, рух до найвищих стандартів та лабораторні тести на міжнародному рівні: Діагностичний центр МеДіС не зупиняється на досягнутому. Тут розуміють, що саме постійний розвиток дозволяє ставати кращими та вчасно реагувати на виклики сьогоднішнього дня. Тож Атестат про акредитації ISO 15189:2015 – це важливий крок на шляху до того, аби стати однією з найкращих лабораторій України, результатам якої можна довіряти на всі 100 відсотків.

Інформаційна довідка: Медична лабораторія МеДіС працює на варті здоров’я українців з 1998 року і є одним з лідерів ринку Львівщини. МеДіС – це не просто аналізи, це вірний та турботливий помічник на шляху до здоров’я. Засновник лабораторії - Петрух Андрій Васильович - фаховий лікар-лаборант, к.мед.н., який у лабораторії МеДіС втілив заповітну мрію усього свого життя – забезпечити кожного пацієнта якісними лабораторними дослідженнями. Тримаючи високий рівень якості, щодня ми створюємо нові можливості користування послугами МеДіС, щоб пацієнтам було ще зручніше здавати найкращі аналізи.

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