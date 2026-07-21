Суд призначив Олені Сіваш 2 роки іспитового строку

Івано-Франківський міський суд визнав уродженку Сум Олену Сіваш винною у колабораційній діяльності і призначив їй 2 роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 липня, у 2022 році обвинуваченій доручили виконувати обов’язки головного менеджера та бухгалтера франківських компаній «АГНКС-Сервіс» та «Техноторгфінанс», які спеціалізуються на виробництві помп і компресорів. Того ж року Олена Сіваш погодилася стати учасницею схеми «перерваного транзиту», яку організували контрагенти української фірми в РФ.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Йдеться про експорт комплектів спеціалізованого газового обладнання «Aspro» та «Galileo» з України до Росії через залучення інших країн для обходу санкцій. Так, Олена Сіваш готувала контракти від імені свого керівника з підконтрольними організаторам схеми компаніями із Казахстану та Молдови та відправляла туди обладнання.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після цього товар опинявся в компаніях «АГНКС-Сервис» (Дагестан), «ТераТех» (РФ) та «Легіон Інвест» (Крим), які співпрацювали з російськими державними компаніями, міністерствами та мерією Москви. Росіяни розраховувалися з обвинуваченою в рублях, перераховуючи гроші на іноземні рахунки.

Під час судового засідання Олена Сіваш уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував позитивну характеристику українки та її благодійний внесок на ЗСУ в розмірі 200 тис. грн.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко визнала Олену Сіваш винною у колабораційній діяльності і призначила їй 3 роки ув’язнення з позбавленням права 10 років обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з адміністративно-господарськими чи організаційно-розпорядчими функціями. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового строку.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «АГНКС-Сервіс» та «Техноторгфінанс» зареєстровані за однією адресою в Івано-Франківську. Власником фірм з 2024 року є місцевий підприємець Богдан Трофімчук.