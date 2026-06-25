Олександру Туренку повідомили про підозру у заволодінні землями та розтраті бюджетних грошей

Міському голові Українки Київської області Олександру Туренку повідомили про підозру у заволодінні землями та розтраті бюджетних грошей на суму понад 75 млн грн. Про це у четвер, 25 червня, розповіли Київська обласна прокуратура, а також джерела «Української правди» у правоохоронних органах.

За даними слідства, посадовець міг організувати схему незаконного заволодіння землями водного фонду із залученням підставних осіб. Спочатку ділянки оформлювали у приватну власність, після чого частину з них легалізували через договори купівлі-продажу з третіми особами.

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У прокуратурі не називають прізвище фігуранта, однак за даними джерел ЗМІ, йдеться про мера Українки Олександра Туренка.

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Також слідство встановило, що у 2025 році він міг повторно заволодіти землями водного та лісового фонду, вносячи недостовірні дані до документації та державних реєстрів. У результаті штучної зміни координат, ділянки нібито були перенесені на більш цінні території – до лісового масиву та прибережної зони річки Стугна.

Окремо правоохоронці зафіксували можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору з озеленення громади вартістю близько 8,5 млн грн. До актів виконаних робіт внесли понад 1500 год. використання спецтехніки, яка не була передбачена умовами закупівлі чи нормативними документами. Попри це, акти були підписані, а підряднику перерахували понад 1,3 млн грн.

Загальна сума збитків у межах кримінального провадження, за даними слідства, перевищує 75 млн грн.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн, а також про відсторонення посадовця від посади.

Крім того, під час слідчих дій у службовому кабінеті зафіксовано розмови, які можуть свідчити про підготовку схем незаконної приватизації земель і можливе отримання неправомірної вигоди під час розподілу бюджетних грошей. Цим фактам буде надано окрему правову оцінку.

Нагадаємо, 24 червня на Львівщині повідомили про підозру колишньому керівнику підприємства Міноборони за незаконну передачу майна в оренду без аукціону. Збитки оцінили у понад 1 млн грн. За даними ZAXID.NET, підозру отримав заступник директора з економічних питань Державного підприємства Міноборони «Укрвійськбуд» Олександр Боберський, який з кінця 2022 року очолював комісію з реорганізації ДП «Львівське будівельно-монтажне управління».