До кінця доби, 24 листопада, трамваї та тролейбуси у Львові не будуть курсувати. Це пов’язано з відсутністю електропостачання на підстанціях живлення ЛКП «Львівелектротранс», повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Натомість через відсутність на лініях трамваїв та тролейбусів на міських автобусних маршрутах працюватиме більше машин, повідомив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

«Наше комунальне АТП-1 сьогодні випускає більше автобусів на свої маршрути, зокрема з 17:00 год вже курсує 7 додаткових автобусів. Якщо завтра рух електротранспорту не вдасться відновити, то в ранкові пікові години наше АТП випустить на маршрути 16 додаткових автобусів», – зазначив Орест Олеськів.

Нагадаємо, у четвер, 24 листопада, на Львівщині запровадили всі графіки вимкнення світла – погодинні та аварійні. Це пов’язано із ситуацією в енергосистемі України після ракетних обстрілів росіян.