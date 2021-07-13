Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації «формули Штайнмаєра» в українське законодавство для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила 12 липня на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель заявила про відсутність прогресу в реалізації Мінських домовленостей. З її слів, Україна відкрила вздовж лінії розмежування багато КПВВ, однак «з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях це було зроблено не в такій же мірі».

«З іншого боку нам потрібна імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах (окупованих – ред.) були проведені вибори», – заявила вона.

Володимир Зеленський прибув до Німеччини із дводенним робочим візитом ще 11 липня. Він зустрівся із канцлеркою Ангелою Меркель та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Вони обговорювали питання будівництва «Північного потоку-2», посилення ролі Німеччини в «нормандському форматі», її участь у «Кримській платформі», а також торговельно-економічне співробітництво між країнами.

Що таке «формула Штайнмаєра»

В кінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував алгоритм імплементації Мінських угод. Штайнмаєр запропонував паралельно виконувати Мінські домовленості.

Так, згідно з «формулою», спочатку Україна повинна ввести в дію закон про вибори на Донбасі, і тільки потім сторони відводять війська. Наступний крок – проведення виборів, і після визнання їх з боку ОБСЄ Україна повинна надати Донбасу особливий статус. Далі, згідно з формулою, реалізується пункт про повне виведення бойовиків і повернення Україні контролю над державним кордоном.