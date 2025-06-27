Нападником виявився 54-річний житель Дрогобича

У п’ятницю, 27 червня, у Дрогобичі на Львівщині 54-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської рушниці 28-річного знайомого, з яким у нього стався конфлікт.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався близько 13:00 на вул. Лемківській. Пораненого 28-річного мешканця Стрийщини знайшли перехожі в кущах на вулиці. Не заважаючи на зусилля лікарів, від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Нападником виявився 54-річний житель Дрогобича. Він вистрелив у загиблого з мисливської рушниці під час конфлікту та втік.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Затриманому готують підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.