24-річний обвинувачений визнав свою провину і співпрацював зі слідством

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 24-річному чоловіку за підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Обвинувачений пояснив свій вчинок скрутним становищем. За скоєне йому призначили пʼять років тюрми. Про це повідомила 30 квітня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у грудні 2024 року мешканець Хмельницького району погодився на пропозицію підпалювати військові автомобілі за грошову винагороду. За один спалений транспорт йому пообіцяли 1000 доларів, а за п’ять – 10 тис. доларів.

«Обвинувачений обрав і узгодив зі своїм куратором об’єкти, придбав необхідні матеріали та спробував підпалити позашляховик біля однієї із військових частин. Проте його одразу викрив військовослужбовець, який його і зупинив», – зазначають у прокуратурі.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив свій вчинок скрутним становищем.

Суд визнав 24-річного жителя Хмельниччини винним у вчиненні замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 114-1 КК України) й призначив пʼять років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.