Незадекларовані товари, які водій віз в Україну

У пункті пропуску «Шегині-Медика» у неділю, 2 березня, митники зупинили 30-річного мешканця Львівщини, який керував автомобілем Mercedes-Benz. Водій віз з території Польщі аксесуари, але не задекларував їх. Пресслужба Львівської митниці повідомила, що вартість товарів становить 1,2 млн грн.

«Для митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор". Але під час огляду авто працівники митниці виявили речі, загальна вартість яких перевищує неоподатковану норму ввезення товарів для громадян: сумку Hermès Birkin, кольє та взуття Gucci, мокасини Miu Miu, сумку Longchamp, браслет Van Cleef & Arpels, а також перстень Cartier», – розповіли у Львівській митниці.

На водія склали адмінпротокол за статтею про недекларування товарів (ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України). Санкція передбачає штраф у розмірі 30% від вартості товарів.