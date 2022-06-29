Наразі невідомо, чому чоловік розпочав стрілянину, деталі інциденту з'ясовує поліція

На масиві «Східний» у Тернополі затримали чоловіка, який стріляв з балкону дев'ятого поверху. Чому він він так зробив, наразі невідомо. У нього вилучили мисливську рушницю та набої, справу розслідує поліція.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, виклик про інцидент вони отримали близько 23:00 у вівторок, 28 червня. Заявник повідомив, що невідомий чоловік стріляє з дев'ятого поверху на вулиці Героїв Крут.

«Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та виявили в помешканні громадянина, мисливську зброю та набої до неї», – йдеться у повідомленні.

У квартирі перебувала дружина порушника, яка підтвердила, що її чоловік дійсно має мисливську зброю, набої до неї та стріляв на балконі в повітря. Вона додала, що дозвіл на зброю її чоловік не продовжував від 2014 року. Наразі інформації про потерпілих немає.

Інспектори роти затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучили зброю. Деталі інциденту встановлює поліція.