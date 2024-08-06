Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок Олександру П., який вдруге ухилився від мобілізації під час воєнного стану. Військовозобов’язаному спершу призначили умовний термін, після другого порушення його посадили у тюрму.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець міста Іршава Олександр П. у червні 2023 року під особистий підпис отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК на відправку до військової частини. Військовозобов’язаний проігнорував її та у вказаний день не прийшов до військкомату.

Це уже вдруге закарпатець не прийшов у ТЦК після вручення повістки. Відповідно, щодо нього вдруге порушили кримінальну справу за ухилення від мобілізації. У липні 2023 року Олександру П. винесли вирок за ухилення від мобілізації, призначивши три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. З судового реєстру відомо, що цей вирок оскаржує прокуратура.

У серпні 2024 року Іршавський райсуд розглянув другу кримінальну справу щодо Олександра П., який знову не прийшов у ТЦК та ухилився від мобілізації. Справу розглянула суддя Ірина Даруда, яка визнала Олександра П. винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому 3 роки та 2 місяці тюрми, врахувавши невідбуте покарання. Вирок ще можна оскаржити.