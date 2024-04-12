Марія Павлишин працювала у державній організації «Комбінат Троянда»

Жидачівський районний суд задовольнив позов Марії Павлишин про відшкодування моральної шкоди через порушення трудових прав. Жінка працювала керівницею дільниці зберігання у державній організації «Комбінат Троянда» у Ходорові, яка підпорядковується Державному агентству резерву України. У 2018 році її звільнили через скорочення працівників. Через суд їй вдалося поновитися на роботі, але у 2022 році її звільнили знову через скорочення кадрів. «Комбінат Троянда» має сплатити Марії Павлишин 100 тис. грн моральної шкоди.

У матеріалах справи йдеться, що Марія Павлишин працювала у комбінаті на різних посадах з 1985 року. У 2007 році її призначили на посаду керівниці дільниці зберігання. Жінку звільнили у 2018 році. Після цього вона неодноразово через суд намагалася поновитися на посаді та отримати компенсацію за вимушений прогул, але комбінат не виконував рішення суду. Роботодавець виплатив гроші лише у 2020 році та поновив жінку на посаді. Однак у 2022 році Марію Павлишин знову звільнили через скорочення штату, але вона через суд у 2023 році домоглася поновлення на роботі.

Адвокат позивачки у суді зазначав, що у ГУ Держпраці у Львівській області підтвердили, що «Комбінат Троянда» порушив трудові права його підзахисної. Він зазначив, що через постійну судову тяганину та відмову роботодавцем добровільно виплатити гроші за вимушені прогули, у позивачки виникло загострення неврологічних та серцево-судинних захворювань, вона двічі лежала в лікарні. Марія Павлишин у суді розповідала, що звільнення їй через свій вік було важко конкурувати на ринку праці. Через це у неї погіршилося матеріальне становище та моральний стан. Жінка вимагала у роботодавця 200 тис. грн моральної компенсації.

Представник «Комбінату Троянда» у суді розповідав, що Марію Павлишин звільняли через скорочення штату. Водночас керівник підприємства не мав повноважень одноосібно змінювати штат. Він звертався до Державного агентства резерву врегулювати питання, але там відповіли, що для посади не передбачено заробітної плати й рішення суду виконати неможливо. Представник комбінату звинуватив Марію Павлишин у дискредитації підприємства. За його словами, вона скаржиться в усі можливі інстанції й навіть після поновлення на роботі не хотіла належно працювати, конфліктувала з колегами.

Суддя Андрій Павлів частково задовольнив позов Марії Павлишин до «Комбінату Троянда», який має сплатити 100 тис. грн моральної шкоди та тисячу гривень судового збору. Рішення суду можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.