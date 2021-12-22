Бійка в клубі сталася через те, що під час танцю одна дівчина наступила на ногу іншій

Мешканка Рівненщини відсудила майже 30 тис. грн за бійку під час танців у караоке-клубі Вараша. Інцидент стався ще вночі 7 липня після того, як одна жінка під час танців наступила на ногу іншій. Дрібний конфлікт переріс у бійку, під час якої мешканка Рівненщини отримала удар бокалом по голові. Розбитий бокал порізав жінці руку, спричинивши пошкодження судин, нервів та сухожиль, відтак постраждалу довелося одразу оперувати.

Бійка у кафе «KaraOke club Solo» між Наталією Бондарчук та Оленою Лавринюк сталася близько 00:45 7 липня. Олена Лавренюк на суді розповіла, що пила пиво й танцювала, коли їй раптово під час танцю наступила на ногу Наталя. Між жінками спалахнула сварка, що переросла у бійку: Олена схопила бокал і вдарила ним Наталю по голові. Бокал розбився й Олена порізала ним лікоть правої руки Наталі. Згодом казала, що вона сама не розуміє, як це сталося, що вона розрізала руку. До пораненої дівчини викликали «швидку», у постраждалої виявили пошкодження судин, нервів, м'язів та сухожиль, й руку довелося терміново оперувати.

Олена повністю визнала свою провину та цивільний позов потерпілої, але просила суд розстрочити платіж, оскільки вона незаміжня й має на утриманні троє малолітніх дітей. Наталія Бондарчук просила відшкодувати їй вартість лікування та 30 тис. грн моральних збитків, адже операція та реабілітація на деякий час позбавили її звичного життя. Потерпіла в суд не прийшла, разом зі своїм представником просила лише про задоволення цивільного позову.

Суддя Кузнецовського міського суду (місто Вараш) Валерій Малков визнав Олену Лавренюк винною у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості й засудив її до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Засуджена має сплатити 9751 грн, витрачених на лікування, та 20 тис. грн моральних збитків.