Непритомний чоловік кілька годин пролежав на березі водойми

Володимирський райсуд посадив на вісім років 18-річного Олександра Бігуна з села Щоків, який на Великдень побив до смерті свого односельця. Побитого 28-річного чоловіка на березі водойми знайшла його мати. У лікарні він помер, не приходячи до тями. Самого Олександра Бігуна одразу ж затримали і він в усьому зізнався. Виявилося, що чоловіки тривалий час ворогували.

Про вирок для 18-річного хлопця, який на Великдень побив до смерті односельця, Рівненська обласна прокуратура повідомила у середу, 15 грудня. Смертельна бійка сталася 3 травня у селі Щоків Вараського району. Напередодні кілька місцевих мешканців спочатку грали в карти й випивали удома одного з них, а потім домовилися зустрітися й випити ще біля дуба на березі водойми. Між Олександром Бігуном та вбитим була давня ворожнеча, про це згодом розповідали й свідки на суді. Та з якої причини виникла ця неприязнь, ніхто не пояснив.

До вечора 3 травня усі учасники святкування Великодня біля дуба у Щокові були п’яні. Скільки випили, ніхто потім точно пригадати не міг. Розлючений Олександр почав бити лежачого односельця руками й ногами в обличчя та по голові, а потім виламав з паркану штахетину і почав бити суперника нею по шиї та голові. Скільки разів ударив, пригадати пізніше не міг. Інші чоловіки, які були свідками, не змогли відвести побитого додому, хоча він мешкав неподалік. Тож його непритомного посадили під дубом і порозходилися.

Уранці побитого знайшла його мати. Жінка перелякалася від побаченого і побігла кликати на допомогу чоловіка та родичів. Потерпілого відвезли до лікарні, де він невдовзі помер. У нього діагностували численні травми, у тому числі відкриту черепно-мозкову травму, крововилив та набряк мозку. Олександра Бігуна поліція затримала того ж дня. Він одразу усе розповів, сприяв слідству і запевнив, що не бажав смерті односельцю. Просив не карати його дуже суворо.

Суддя Олена Іванків оголосила Олексанрові Бігуну вирок 9 грудня. Йому призначили вісім років ув'язнення та 37 тис. грн за проведені під час розслідування експертизи. Вирок може буди оскаржений, до набрання його законної сили засуджений перебуватиме під вартою.