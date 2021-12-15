Підозрювана на суді не могла чітко пояснити свої дії

До п’яти років позбавлення волі засудив Рівненський міський суд 53-річну Олену Іскандірову за смертельне ножове поранення 28-річного чоловіка. Трагедія сталася у березні минулого року у квартирі самої жінки, де випивала компанія із чотирьох осіб. Медиків до закривавленого чоловіка викликав співмешканець жінки, який прокинувся від галасу. Однак поранення виявилося вкрай тяжким, тож 28-річний чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Про вирок суду у середу, 15 грудня, повідомила прес-служба Нацполіції Рівненської області. Сам конфлікт між рівнянкою та гостем стався ще у березні 2020-ого року, коли компанія із чотирьох осіб випивала у квартирі жінки. Невдовзі один гість пішов додому, а 46-річний співмешканець власниці оселі заснув. Після цього між господинею і 28-річним гостем виник конфлікт, під час якого вона вдарила його кухонним ножем у живіт.

Від галасу прокинувся співмешканець, побачив жінку у стані шоку та закривавленого чоловіка й викликав медиків. «Швидка» завезла пораненого до міської лікарні, проте поранення виявилося несумісним з життям — він помер на операційному столі.

Олену Іскандірову одразу затримали та помістили до ізолятора. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). На тілі підозрюваної експертиза також виявила ушкодження, але жінка стверджувала, що ці рани були отримані нею до подій 10 березня і що чоловік, якого вона зарізала, до її травм непричетний.

Суддя Рівненського міського суду Володимир Доля оголосив вирок Олені Іскандіровій 1 грудня – жінку засудили до п'яти років позбавлення волі. Засуджена ще може впродовж 30 днів подати апеляцію на таке рішення суду.