Під час конфлікту у нічному клубі патрульний демонстративно вихвалявся посвідченням і погрожував закриттям закладу

Патрульна поліція Рівненщини розпочала службову перевірку за фактом бійки у нічному клубі «Колізей». Інцидент за участі патрульного стався увечері у неділю, 12 грудня. Першими про нього повідомили очевидці, зазначаючи, що рівненський патрульний вчинив бійку з клієнтами клубу та вихвалявся своїм посвідченням. Піар-менеджерка «Колізею» підтвердила ZAXID.NET, що такий інцидент справді був і що поліцейський погрожував закриттям клубу. У самій же патрульній наразі відмовляються від детальних коментарів, зазначаючи лише, що проводять перевірку.

Про інцидент з патрульним у нічному клубі «Колізей» на вул. Княгиницького, 5а повідомили очевидці в Instagram. Піар-менеджерка клубу Ольга Ферар підтвердила ZAXID.NET, що в неділю справді був конфлікт із патрульним і це зафіксували камери відеоспостереження. «Молодий правоохоронець зчинив бійку з чоловіками з їхньої компанії, провокував конфлікти з іншими клієнтами, шарпав жінку і лаявся, тож вона звернулася до охоронців закладу. Вони вивели агресивного відвідувача на вулицю й не пускали до закладу. Це обурило чоловіка, він дістав службове посвідчення працівника патрульної поліції та почав погрожувати охоронцеві, що заклад закриють, що у нього будуть проблеми», – розповіла Ольга Ферар.

За її словами, патрульний згодом таки викликав до закладу екіпаж колег, але конфлікт на тому і завершився. Уже наступного дня працівники поліції прийшли у заклад, щоб опитати працівників клубу про недільний інцидент.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, керівник патрульних Сергій Мерчук ініціював створення дисциплінарної комісії та проведення службової перевірки за цим фактом. «Залежно від висновків комісії після завершення розслідування буде прийняте рішення щодо цього працівника», — сказала Оксана Юрченко. Вона відмовилась від детальніших коментарів, посилаючись на те, що наразі триває перевірка.