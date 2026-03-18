Віньковецький районний суд Хмельницької області визнав місцеву жительку Зінаїду Протас винною у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Жінці призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінили на іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 13 березня, обвинувачена протягом тривалого часу утримувала велику рогату худобу в непридатних умовах. У приміщенні не було належної вентиляції, освітлення, температурного режиму та достатньої площі. Крім того, тварину не забезпечували систематичним годуванням і ветеринарним контролем.

У результаті неналежного догляду тварина (ймовірно, йдеться про корову, – ред.) перебувала у виснаженому стані та зрештою загинула. У суді Зінаїда Протас повністю визнала свою вину та заявила, що шкодує про скоєне. Вона також попросила суд суворо її не карати.

Суддя Олег Голуб врахував щире каяття обвинуваченої, те, що вона раніше не судима, і дійшов висновку, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства. Жінці призначили один рік обмеження волі, проте покарання замінили на рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.