Сергій Пальохін облаштував притулок для тварин у 2018 році

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 57-річному власнику реабілітаційного центру для диких тварин Сергію Пальохіну, який допустив втечу двох левиць. Чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами та призначили два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 27 січня, Сергій Пальохін із 2018 року орендував нежитлові приміщення у Хмельницькому, де без необхідних дозвільних документів облаштував притулок для тварин. За даними слідства, він не мав ветеринарних дозволів і не забезпечив належних умов утримання, зокрема для хижаків.

Так, 15 листопада 2025 року з вольєра втекли дві левиці, які напали на тварин у сусідніх приміщеннях – оленя, альпаку, баранів, кіз та соколів. Одну з левиць знайшли на території притулку ще вранці, іншу розшукували до вечора.

Під час слідства Сергій Пальохін визнав провину та співпрацював із правоохоронцями. Після суспільного резонансу волонтери зоозахисної організації UAnimals вилучили левиць Сіму та Сімбу й перевезли їх до столичного Центру порятунку диких тварин. Згодом хижаків планують відправити на реабілітацію до Південно-Африканської Республіки.

Суддя Олександр Піндрак визнав Сергія Пальохіна винним за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами), однак звільнив його від реального покарання й призначив два роки іспитового терміну. Також суд постановив вилучити з притулку лисицю, борсука та єнотовидну собаку. Вирок ще можна оскаржити.