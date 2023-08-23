Жидачівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків жінку, син якої знущався з 11-річної дівчинки та спробував її підпалити. Матері неповнолітнього призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, наприкінці липня 2023 року 11-річний хлопець знущався зі своєї однолітки: він ображав дівчину нецензурними словами, плював на неї та намагався підпалити. Хлопець неповнолітній, тож поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків на його матір. У матеріалах справи прихована адреса, де саме трапився інцидент, однак справу розглядали у Жидачівському райсуді.

Жінку також притягнули до адмінвідповідальності, оскільки у липні 2023 року вона вчиняла домашнє насильство щодо своєї матері: ображала нецензурними словами та погрожувала фізичною розправою. У суді жінка визнала свою провину.

Справу розглянув суддя Андрій Павлів, який дослідив усі матеріали справи та визнав жінку винною у вчиненні домашнього насильства та невиконанні батьківських обов’язків, призначивши їй 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.