«Човники» відмовились від наміру заблокувати прикордонні пункти на Львівщині

Організатори акцій протесту на кордоні відмовились від наміру блокувати протягом усього дня у суботу, 27 січня, усі прикордонні переходи на Львівщині, про що вони попереджали раніше. Втім, остаточно від такої форми протесту вони не відмовились.

Як заявив 26 січня ZAXID.NET один з організаторів перекриття руху Володимир Васьків, учасники протестів вирішили перенести свою акцію та частково поступитись вимогами.

«Раніше ми виступали за повне скасування усіх митних нововведень, зараз же ми порадились і вирішили, що нас влаштує, якщо депутати проголосують за скасування норми про «24 години». Тому ми вирішили завтра не робити акцію, щоб не створювати незручності для людей на кордоні. Акцію проведемо ближче до засідання Верховної Ради, яке має відбутись 6 лютого, щоб депутати не забули про наші вимоги. Попередньо акцію плануємо на наступну суботу, 3 лютого», – пояснив ZAXID.NET Володимир Васьків.

Також 26 січня учасники блокування доріг до прикордонних пунктів зустрілись у Львові з народним депутатом Андрієм Антонищаком, який зареєстрував законопроект, яким пропонує скасувати норму про «24 години».

«В розмові з депутатом ми наголосили, що ми – не «човники». Більшість з нас – це люди, які хочуть раз на місяць поїхати за покупками до Польщі і вважаємо, що несправедливо нас ставити перед вибором: або ночуй у готелі, або плати мито. А 3 лютого акцію проведемо, аби ще раз наголосити на наших вимогах напередодні засідання Верховної Ради», – заявив ZAXID.NET ще один із організаторів акцій протесту Віктор Пехник, який, до речі, є помічником народного депутата Володимира Парасюка на громадських засадах.

Народний депутат від БПП Андрій Антонищак у розмові із ZAXID.NET наголосив, що не має впливу на протестувальників, та сказав, що лише обговорив з ними важливість скасування норми про 24 години.

«Хочу наголосити, що я – народний депутат України і не можу забороняти людям протестувати чи, навпаки, схиляти їх до цього. Це їхнє волевиявлення, на яке вони мають право, – сказав Андрій Антонищак. – Зустрівшись з ними, я ще раз пересвідчився, що це звичайні люди, які погоджуються на норму про «72 години», вони навіть готові збільшити її до 120 годин (ред, – тобто возити товари безмитно не частіше, ніж раз на 5 діб), якщо буде скасована норма про «24 години». Наразі я не знаю, чи підтримають депутати [Верховної Ради] мою правку, але намагатимусь донести їм її важливість».

Нагадаємо, мешканці прикордоння уже двічі протягом січня блокували дороги до пунктів пропуску, протестуючи проти зміни правил ввезення товарів в Україну, що почали діяти з початку року. Суть цих змін полягає в унеможливленні «човникового бізнесу», який став основним джерелом доходів для мешканців прикордонних районів.