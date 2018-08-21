Мешканця Черкащини, який зняв з львів’янина взуття, засудили на 5,5 років тюрми

30-річного мешканця Черкаської області засудили за повторний грабіж на 5 років і 6 місяців позбавлення волі. У грудні 2015 року на перехресті вулиць Замарстинівська-Торф’яна у Львові він побив двох перехожих і забрав у них телефони і взуття.

«Зловмисник підійшов до 22-річного та 21-річного місцевих мешканців та наніс одному із потерпілих декілька ударів кулаком у голову, а іншому – у живіт, після цього він відкрито заволодів їх мобільними телефонами, а також взуттям одного із потерпілих», ‒ розповіли у прес-службі прокуратури Львівської області.

Під час розслідування чоловік перебував під вартою. Зазначимо, що після скоєння злочину патрульна поліція повідомляла про двох нападників на львів'ян, однак, чи був під слідством другий співучасник - наразі невідомо.

Зважаючи, що він раніше вже був судимий за майнові злочини, Шевченківський районний суд м. Львова визнав 30-річного чоловіка винним і призначив покарання ‒ 4 роки позбавлення волі та з у рахуванням вироку суду м. Черкаси на підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів його засуджено до покарання у виді 5 років та 6 місяців ув’язнення.