У суді обвинувачений не визнав своєї провини

Червоноградський міський суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю, який вбив свого 16-річного брата з інвалідністю. Нападник завдав неповнолітньому важких травм, від який той помер. Суд призначив 35-річному червоноградцю сім років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився 26 лютого 2024 року у Червонограді. За даними правоохоронців, 35-річний ексвійськовий Анатолій Ходаковський був нетверезим та, перебуваючи у квартирі, завдав своєму неповнолітньому брату з інвалідністю численні удари по тілу та голові. Від важких травм 16-річний хлопець помер. Щодо нападника поліція порушувала кримінальне провадження за ч.2 ст.121 ККУ.

У суді обвинувачений не визнав своєї провини та розповів, що він проживав із 16-річним братом у вказаній квартирі із жовтня 2023 року. Анатолій Ходаковський заявив, що брат мав психічні розлади та міг сам завдавати собі травми, пити хімічні засоби та ін. Обвинувачений визнав, що того дня гуляв із друзями та вживав спиртне. Він заявив, що ввечері, прийшовши додому, побачив безлад, а брат був на кухні та кричав. Червоноградець стверджує, що не відреагував на крик та пішов у кімнату слухати музику, через пів години він прийшов на кухню та побачив, що у брата побиті руки, кров на голові. Він спробував надати йому медичну допомогу, тиснувши коліном на грудну клітку. Після цього зателефонував у поліцію та «швидку». Анатолій Ходаковський стверджує, що не бив брата та у них були нормальні стосунки.

Справу розглянув суддя Віталій Грабовський, який дослідив усі докази, покази сусідів та дані про обвинуваченого, який є колишній військовим. Зокрема батько дружини обвинуваченого повідомив суду, що Анатолій Ходаковський чинив домашнє насильство над дружиною та дітьми. Тітка обвинуваченого повідомляла, що він завжди піклувався про неповнолітнього брата та забрав його із дитбудинку.

Суддя, дослідивши усі докази та висновки експертів, призначив обвинуваченому сім років тюрми, відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання – 26 лютого 2024 року. Вирок ще можна оскаржити.