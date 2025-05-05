Теофіпольський районний суд виніс вирок місцевому жителю за хуліганство. Обвинувачений пʼяним сів за кермо автомобіля ВА3 і намагався вибити паркан ТЦК. Коли йому це не вдалося – розпочав конфлікт із військовослужбовцями. За скоєне чоловіку призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 29 квітня, інцидент стався 29 вересня 2024 року. Близько 4:20 пʼяний мешканець Хмельниччини підʼїхав на автомобілі ВА3-21063 до терцентру комплектування та соціальної підтримки й намагався знести паркан. Коли йому це не вдалося – вийшов з легковика і вибив ногою отвір у частині воріт, після чого зайшов на територію ТЦК і розпочав конфлікт з військовослужбовцями. За даними слідства, обвинувачений нецензурно лаявся та штовхнув одного зі співробітників.

Суддя Ірина Турчин-Кукаріна визнала чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначила 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.