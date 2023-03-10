Засуджений побив свою 43-річну співмешканку до смерті

27-річного мешканця Львівщини визнали винним у вбивстві його 43-річної співмешканки. Суд призначив чоловіку покарання – 9 років позбавлення волі. Про це в п’ятницю, 10 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що у серпні минулого року в одному із сіл Львівського району засуджений побив свою співмешканку до смерті.

«Вони часто розпивали алкогольні напої. Під час чергового застілля між співмешканцями виникла словесна перепалка через ревнощі. В ході суперечки чоловік почав бити кулаками потерпілу, завдавши їй понад 100 ударів по голові та тілу», – йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Від отриманих травм 43-річна жінка померла на місці. Суд визнав 27-річного чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання – 9 років позбавлення волі.