51-річного мешканця Львівщини Михайла Івасика засудили на 9 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві його колеги. Про це у вівторок, 9 травня, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що в січні 2023 року в одному із сіл Самбірського району в гуртожитку після робочої зміни двоє колег розпивали алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт.

«Фігурант почав бити кулаками по голові та тілу 26-річного знайомого. Після того, як потерпілий впав на підлогу, засуджений схопив електрокабель від обігрівача, обмотав навколо шиї товариша та задушив його», – повідомляють деталі в Львівській обласній прокуратурі.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним 51-річного Михайла Івасика в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі.