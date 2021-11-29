Того дня чоловік поїхав з Почаєва по справах, а коли повернувся, то увечері в будинку застав невідомого

Кременецький районний суд засудив чоловіка до року в'язниці за вбивство під час самооборони. Інцидент стався в грудні 2019-го, коли мешканець Почаєва застав грабіжника у себе вдома. Побачивши господаря, грабіжник сам накинувся на чоловіка. Після невдалих спроб вирватися господар побачив поруч ніж, вхопив його в руки і кілька разів вдарив злодія. Суддя визнала чоловіка винним у перевищенні меж оборони.

Про вирок жителю Кременецького району за самооборону написали «Тернопільські події». Чоловік повернувся додому і побачив злодія, який з літньої кухні крав його зерно. Злочинець зрозумів, що його зловили на крадіжці, накинувся на господаря і почав душити, а той у відповідь вдарив його ножем.

«16 грудня 2019 року біля 23:00 чоловік приїхав на велосипеді до свого господарства. Присвітивши ліхтарем побачив, що хтось пошкодив двері літньої кухні. Він зразу пішов до сестри, яка живе по сусідству. Родичка сказала, що була у господарстві, проте двері літньої кухні закрила на замок. Після цього з сестрою прийшли на його подвір`я і він зрозумів, що хтось є у будинку. Зайшов до хати, включив світло і побачив, що невідомий спускається з горища, тримаючи мішок. Тобто зрозумів, що хтось краде його зерно. Невідомий чоловік поставив мішок і підійшов до нього та схопив руками за шию спереду і почав душити», – йдеться у рішенні Кременецького районного суду.

Обвинувачений розповів, що він намагався вирватися, але в той момент побачив, що на швейній машинці ніж, схопив його і завдав два удари в груди невідомого чоловіка. Від удару потерпілий почав відпускати шию і в той момент господар наніс третій удар. А коли злодій почав виходити з будинку, то чоловік наздогнав його і вдарив ножем вчетверте у спину. «Потерпілий побіг на вулицю і там впав. Господар будинку попросив сестру викликати поліцію і швидку. До потерпілого на вулиці не підходив. Медики швидкої допомоги забрали ще живого чоловіка в лікарню, але там він від отриманих травм помер», – повідомляють у вироку суду.

Обвинувачений визнав свою вину у скоєному і запевнив суд, що потерпілого вбивати не хотів. А от дружина покійного у суді заявила, що підозрюваний не компенсував їй втрат на похорон та просила суд суворо його покарати. Суддя Валентина Мочальська визнала чоловіка винним у перевищенні оборони та присудила йому термін покарання – один рік в'язниці. Також він повинен сплатити майже 2 тис. грн за проведення експертиз.