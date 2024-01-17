15 травня 2022 року Ігор Кавій до смерті побив свого дядька

Мостиський районний суд Львівської області визнав 24-річного мешканця Судової Вишні Ігоря Кавія винним в побитті рідного дядька, який внаслідок отриманих травм помер у реанімації. Додатково чоловіка судили через незаконне зберігання зброї. За сукупністю злочинів він отримав 8 років позбавлення волі.

Як встановили слідчі, 15 травня 2022 року будучи в літній кухні Ігор Кавій та його 50-річний дядько посварилися. Під час конфлікту племінник побив дядька кулаками та табуреткою по тілу й голові, а також вдарив ножем в праву ногу. Як наслідок, дядько отримав значні травми, зокрема артеріальну кровотечу, переломи ребер та крововилив у головному мозку.

Після побиття потеріпілий пішов до лікарні, але дорогою зомлів і лежав на тротуарі, стікаючи кров’ю. Перехожий покликав на допомогу медиків, які надали необхідну допомогу та зупинили кровотечу, а потім швидкою відправили до лікарні в Мостиськах. Проте від отриманих травм за кілька годин потерпілий помер в реанімації.

У суді обвинувачений спочатку частково визнав свою вину, але після дослідження всіх доказів не заперечував інкримінованим обвинуваченням і підтвердив всі обставини.

За матеріалами справи, Ігоря Кавія додатково судили ще за одним епізодом. У квітні 2022 року він знайшов в траві неподалік залізничної станції в Судовій Вишні автомат Калашникова та 30 патронів. Обвинувачений приніс знахідку додому та незаконно зберігав.

Чоловіку інкримінували обвинувачення в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст.263 КК України). За сукупністю злочинів Ігоря Кавій засудили до 8 років позбавлення волі. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.