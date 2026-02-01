Чоловік вдарив дружину кухонним ножем у груди

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю села Володимирці Журавненської громади Дмитру Іваськіву, який у липні 2019 року смертельно поранив кухонним ножем у груди свою дружину під час домашньої сварки. У процесі розгляду справи суд перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на умисне тяжке тілесне ушкодження. Винуватцю присудили чотири роки в’язниці.

За матеріалами справи, подія сталася 30 липня 2019 року в будинку, де проживав Дмитро Іваськів з дружиною. Того дня під вечір він зайшов до будинку та побачив дружину, яка лежала на ліжку в стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік почав дорікати дружині за відсутність вечері та неналежну поведінку, на що жінка зреагувала нецензурною лайкою. У результаті Дмитро Іваськів вдарив дружину в груди кухонним ножем, яким готував собі вечерю. Жінка отримала проникаюче поранення грудної клітки з пошкодженням внутрішніх органів.

У суді обвинувачений пояснив, що у результаті в постраждалої була незначна кровотеча, вони прикладали ганчір’я, щоб її спинити. Медиків не викликали. Після цього жінка пішла відпочити в іншу кімнату, де померла.

У суді син та донька подружжя зазначили, що батько не був п’яницею, працював, займався ремонтами, мав домашнє господарство, а мати зловживала алкоголем. Просили жорстко не карати батька за смертельне поранення матері.

Колегія суддів на чолі з Олександром Бачуном перекваліфікували обвинувачення з умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) на умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 ККУ). Дмитру Іваськіву присудили чотири роки позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.