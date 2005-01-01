МХП: Спортивні ініціативи – «здоровий» внесок у майбутнє регіонів

Футбол

За підсумками 2017 року агропромисловий холдинг МХП не стояв осторонь і активно долучався до соціальних ініціатив. Зокрема, торік підприємства МХП, усвідомлюючи важливість формування здорового українського суспільства, виділило понад 3 млн грн на спортивне дозвілля жителів населених пунктів в регіонах своєї присутності.

У 2017 році на Київщині СТОВ «Старинська птахофабрика», яка входить у Групу МХП, усіляко сприяла розвитку спорту в регіоні. Лише в I півріччі 2017 року підприємство надало транспорт для 14 виїзних спортивних командних змагань, а також виділило понад 20 тис. грн на підтримку участі команди села Мирне в чемпіонаті з футболу і організації поїздки спортсменів Баришівської райорганізації ВФСТ «Колос» на змагання.

ПрАТ «Агрофорт» долучилося до розвитку спортивного напряму і оплатило оренду спортивного залу для ФК села Шубівка та участь ФК села Брилівка в чемпіонаті з міні-футболу.

ТОВ «Агро-С» вирішило посприяти молодому поколінню і заохотити до занять спортом. Для цього було виділено сумарно 25 тис. грн на придбання спортивного майданчику для дітей села Селище і ремонт спортзали в місцевому будинку культури.

Спортивні ініціативи МХП на Черкащині стали вагомим внеском у пропагування здорового способу життя молоді. НВФ «Урожай», яке входить у Групу МХП, виділило кошти на придбання спортивної форми та інвентарю для футбольних команд сіл Ліпляве і Келеберда та для боксерів СК «Спарта». Хлистунівська сільська рада отримала від НВФ «Урожай» фінансування в розмірі 40 тис. грн на створення та облаштування сучасного фітнес-залу, про що хлистунівці могли тільки мріяти. Дбайливе ставлення до дітей підприємство підтверджує встановленням і впорядкуванням дитячих майданчиків у селах Онопріївка, Іванівка, Моринці, Пішки, Валява та Шандра. Відкриття футбольного міні-поля зі штучним покриттям також стало можливе завдяки небайдужому ставленню керівництва холдингу до людей.

Долучати громадян до здорового способу життя через спорт намагається керівництво «Миронівської птахофабрики». У 2017 році підприємство надало фінансову допомогу Каневу для дитячо-юнацького футбольного клубу «Зеніт», виділило кошти на придбання татамі та інвентарю для спортклубу «Спарта». Окрім цього, було укладено угоду зі Степанецькою сільською радою про фінансову підтримку ФК «Росава», на що керівництво підприємства виділило 200 тис. грн. ПрАТ «Миронівська птахофабрика» також допомогло ГО «Побратим-Схід» провести турнір дитячих футбольних команд, а за домовленістю із Грищенецькою сільською радою придбало ігровий майданчик для найменших жителів регіону.

Птахофабрика «Перемога Нова» не залишилася осторонь спортивних ініціатив холдингу і допомогла ФК «Будище» придбати форму і м’ячі, а для ГО «За спорт і молодь» з міста Чигирин виділила кошти на гантелі з підставкою. Сумарно було виділено понад 50 тис. грн.

Свій внесок у розвиток спорту Дніпропетровщини зробило ПрАТ «Оріль-Лідер», яке перерахувало кошти команді з хортингу селища Курилівка для п’яти учасників чемпіонату Європи та матеріально підтримало спортсменів клубу хортингу «Яструби».

«Вінницький бройлер» долучився до спортивного розвитку громадян на Вінничині і допоміг облаштувати дитячий майданчик для ДНЗ «Дзвіночок» у місті Ладижині та придбати нову зброю для місцевої секції кульової стрільби. Окрім того, у 2017 році за сприяння компанії встановили дитячий ігровий майданчик у селі Новоселівка Немирівського району. Підприємство допомогло облаштувати сучасний тренажерний зал у будинку культури в селі Оляниця Тростянецького району, чим може похвалитися мало яке село в Україні. В Ладижині птахофабрикою відкрито тренажерний зал «Ряба GYM», на базі якого директором підприємства Ігорем Лещенком створена професійна атлетична команда, що має чемпіонські досягнення на рівні України та Європи. Окрім того, Ігор Лещенко, будучи триразовим чемпіоном світу з жиму лежачи, проводить активну роботу серед молоді, пропагуючи здоровий спосіб життя та заняття спортом через розроблені ним презентації «Як стають чемпіонами». Підприємство виступає спонсором проведення змагань різних рівнів, зокрема на початку квітня у Ладижині прийматимуть Чемпіонат України з пауерліфтингу.

«Захід-Агро МХП» у ІІ півріччі 2017 року взяло участь у відновленні футбольного поля в селі Речичани, що на Львівщині, а також посприяло в організації мотозмагань у місті Рогатин.

Спортивні надбання Сумщини багато чим завдячують ТОВ «Урожайна країна», яка входить у Групу МХП. Так, у 2017 році керівництво вирішило виділити кошти на закупку інвентарю для спортзали ЗОШ села Деркачівка, а також цілорічно підтримувало футбольні команди Роменського та Недригайлівського району, зокрема, виділило 50 тис. грн на організацію районних чемпіонатів з футболу.

Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП», що на Івано-Франківщині, долучається до спортивного розвитку краю. Компанією було виділено фінансування для команди «Перспектив» для участі в турнірі з міні-футболу між відділками. У відповідь на звернення установ підопічних сіл було виділено кошти на облаштування тренажерної зали у селі Котиківка. Філія брала участь у розвитку населених пунктів і в рамках проекту «Здорова громада – здорова нація» надала фінансову допомогу на будівництво в селі Рашків спортивного майданчика зі штучним покриттям, а також задля створення умов для виховання та фізичного розвитку дітей допомогла облаштувати дитячий майданчик у селищі Обертин. На кошти підприємства було придбано також спортивну форму та м’ячі футболістам ФК «Перспектив» із села Рашків.

Принцип соціальної відповідальності, яким керується у своїй діяльності МХП, спонукає холдинг піклуватися про здоров’я та добробут не лише своїх співробітників, а й всіх жителів регіонів присутності компанії. Сильне село – сильна Україна: у 2018 році МХП продовжуватиме системну соціальну підтримку регіонів.

Інформаційна довідка

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки).

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.