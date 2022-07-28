«Ми платимо дуже дорогу ціну, але коли майбутнє коштувало дешево?»
Мирослав Маринович в програмі ZAXID.NET LIVE
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До теми
00:41 – про особисте переживання війни
02:57 – чому росіяни бояться України
04:21 – неминучість і небезпека дезінтеграції Росії
07:16 – дегуманізація і небезпека перетворення на ворога
12:06 – проросійськи налаштовані українці
19:54 – феномен згуртованості українців
24:53 – про ключову помилку Путіна
26:34 – глибинні зміни колективної свідомості
31:00 – про цивілізаційну місію України
36:15 – звідки ця живучість українського народу
39:46 – про активний процес дерусифікації
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