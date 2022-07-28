00:41 – про особисте переживання війни 02:57 – чому росіяни бояться України 04:21 – неминучість і небезпека дезінтеграції Росії 07:16 – дегуманізація і небезпека перетворення на ворога 12:06 – проросійськи налаштовані українці 19:54 – феномен згуртованості українців 24:53 – про ключову помилку Путіна 26:34 – глибинні зміни колективної свідомості 31:00 – про цивілізаційну місію України 36:15 – звідки ця живучість українського народу 39:46 – про активний процес дерусифікації

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