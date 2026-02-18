Про 125-річчя від створення ЛМКП «Львівводоканал» розповідає його HR Оксана Судомир

Комунальні підприємства традиційно сприймають як технічну інфраструктуру міста. Проте за кожним кілометром мережі, кожною насосною станцією і кожним кубометром води стоять люди. Про трансформацію роботи з персоналом, залучення молоді, роль HR у критичній інфраструктурі та особливе значення підприємства у період ювілею, а саме 125-річчя від створення ЛМКП «Львівводоканал» розповідає його HR Оксана Судомир.

Люди як основна інфраструктура

Пані Оксано, роботу «Львівводоканалу» часто сприймають через призму мереж і техніки. Наскільки важливу роль у цій системі відіграють люди і чому ви вирішили зробити їх помітнішими у комунікації підприємства?

Тому що жодна труба не працює без людини. Інженери, оператори, слюсарі, диспетчери, менеджери – саме вони забезпечують стабільність системи, яку місто часто сприймає як щось «само собою зрозуміле». Ми подаємо воду місту – і можливості людям. Для нас це не метафора, а управлінська логіка: якість послуг напряму залежить від якості команди.

Цього року підприємство відзначає 125-річчя і ми вирішили зробити акцент не лише на історії мереж, а й на історіях людей. Це чудова нагода показати містянам, як розвивалася система водопостачання від перших централізованих рішень до сучасних технологій очищення та моніторингу якості води. Але головне – хто стоїть за цією еволюцією.

Як відзначення ювілею підприємства впливає на HR-політику та роботу з колективом?

Бо це не просто дата. Це покоління фахівців, які передавали досвід, формували професійну культуру, створювали стандарти відповідальності. Ми відкриваємо виробничі локації для студентів, партнерів та молодих спеціалістів. Показуємо архівні матеріали, технічні рішення різних періодів і сучасні цифрові інструменти управління. Для молоді важливо бачити, що комунальна сфера має глибоке коріння і водночас рухається вперед. Це формує довіру до роботодавця і розуміння масштабу відповідальності.

Кадрові виклики комунального сектору

Які ключові HR-виклики сьогодні стоять перед комунальним підприємством?

Найбільший – конкуренція за кадри. Приватний сектор, міжнародні компанії, ІТ активно залучають молодь. Комунальна сфера довгий час асоціювалася зі стабільністю, але не з розвитком. Ми змінюємо цю парадигму. Інший виклик – демографічні зміни, міграція, мобілізація. Частина фахівців виїхала або служить у ЗСУ. Водночас критична інфраструктура не може зупинятися, тому питання людей стало стратегічним.

Кар’єра і розвиток всередині підприємства

Які можливості для професійного розвитку ви створюєте для працівників?

Ми будуємо систему безперервного навчання: технічні курси, управлінські програми, розвиток soft skills, внутрішні конкурси на керівні посади. Працівник може почати з робітничої спеціальності й вирости до менеджера підрозділу. Ювілей став для нас також точкою стратегічного планування – ми оновлюємо програми наставництва, щоб передати досвід старшого покоління фахівців молодим працівникам.

Молодь і співпраця з освітою

Як ви працюєте з молодими фахівцями та студентами?

Ми співпрацюємо з університетами, технікумами, профтехучилищами, проводимо практики, стажування, кар’єрні події, екскурсії на виробничі об’єкти. Їхні студенти можуть побачити реальні виробничі процеси, поспілкуватися з інженерами, поставити запитання про сучасні технології очищення та управління мережами. Молоді важливо сенс роботи, і ми показуємо, що їхні рішення впливають на якість життя міста.

Корпоративна культура

Яку корпоративну культуру ви формуєте?

Ми говоримо про відповідальність, командність і сервісність. Людина має розуміти: її робота забезпечує базову потребу сотням тисяч мешканців. Це додає сенсу і формує професійну гордість. 125 років історії — це також культура стійкості. Підприємство працювало в різні історичні періоди, адаптувалося до змін і зберігало головне – безперервність водопостачання.

Цифровізація HR-процесів

Як трансформується HR у комунальному секторі?

Ми впроваджуємо електронний документообіг, аналітику персоналу, сучасні підходи до рекрутингу та оцінки ефективності. Комунальні підприємства більше не можуть працювати за старими моделями. HR стає партнером бізнесу, а не лише кадровою службою. Ми демонструємо, що підприємство рухається до технологічності та відкритості.

Війна, підтримка і стійкість команди

Як війна вплинула на роботу з персоналом?

Ми підтримуємо мобілізованих працівників і їхні родини, працюємо з ветеранами, забезпечуємо психологічну підтримку. Водночас ми відповідаємо за безперервність критичної інфраструктури. Це посилило роль людського фактора і управління стійкістю команди.

Бренд роботодавця майбутнього

Яким ви бачите «Львівводоканал» як роботодавця майбутнього?

Стабільним, технологічним, соціально відповідальним. Місцем, де можна будувати довгу кар’єру, отримувати розвиток і працювати з відчуттям значущості.

Якщо коротко: чому варто працювати у «Львівводоканалі»?

Тому що тут робота має сенс. Ми подаємо воду місту – і можливості людям. І вже 125 років робимо це разом з містом.