Microsoft запустив безкоштовний онлайн-курс про штучний інтелект у бізнесі

СвітАндрій Стець, 12 березня4480

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Microsoft запустив безкоштовний онлайн-курс про штучний інтелект у бізнесі
фото ілюстративне
Наразі курси відбуваються лише англійською мовою

Компанія Microsoft представила безкоштовну онлайн-школу по впровадженню технологій штучного інтелекту в бізнес AI Business School. Про це інформує «Еспресо» з посиланням на сайт компанії.

Наразі курси відбуваються лише на англійській мові, в подальшому відео з AI Business School будуть переведені і на інші мови.

Як повідомляється, курс AI Business School складається з чотирьох модулів - розробка стратегії впровадження AI, зміна в культурі компанії для успішної роботи технологій, відповідальне використання AI і огляд основних напрямків роботи штучного інтелекту і його підвидів.

Всього лекції AI Business School йдуть близько десяти годин. Тривалість кожного заняття триває не більше десяти хвилин - Microsoft робить наголос на топ-менеджерів компаній з щільним графіком, у яких просто немає часу дивитися тривалі лекції.

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