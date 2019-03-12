Microsoft запустив безкоштовний онлайн-курс про штучний інтелект у бізнесі

Наразі курси відбуваються лише англійською мовою

Компанія Microsoft представила безкоштовну онлайн-школу по впровадженню технологій штучного інтелекту в бізнес AI Business School. Про це інформує «Еспресо» з посиланням на сайт компанії.

Наразі курси відбуваються лише на англійській мові, в подальшому відео з AI Business School будуть переведені і на інші мови.

Як повідомляється, курс AI Business School складається з чотирьох модулів - розробка стратегії впровадження AI, зміна в культурі компанії для успішної роботи технологій, відповідальне використання AI і огляд основних напрямків роботи штучного інтелекту і його підвидів.

Всього лекції AI Business School йдуть близько десяти годин. Тривалість кожного заняття триває не більше десяти хвилин - Microsoft робить наголос на топ-менеджерів компаній з щільним графіком, у яких просто немає часу дивитися тривалі лекції.